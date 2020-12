Ronaldo volta a bisar, isola-se na lista de goleadores e Juventus fala em história

Pela terceira vez nos últimos quatro jogos, o internacional português Cristiano Ronaldo bisou pela Juventus. Equipa italiana goleou, este sábado, o Parma por 4-0, no Ennio Tardini.

A Juventus goleou o Parma por 4-0 e chegou à vice-liderança com 27 pontos - um a menos que o Milan, que entra em campo por esta 13ª jornada da Serie A no domingo, para enfrentar o Sassuolo, fora de casa. O Parma, por sua vez, ocupa o 15º posto, com 12 pontos.

Com mais dois golos, Cristiano Ronaldo assumiu a liderança isolada no ranking dos goleadores, com 12 remates certeiros - dois a mais que Lukako, da Inter, e Ibrahimovic, do Milan, que jogam neste domingo.

Nos últimos quatro jogos, o avançado português bisou contra o Barcelona, o Génova e só ficou em branco contra a Atalanta, na última jornada. Após o jogo, a Juventus destacou que Ronaldo se tornou "um do cinco jogadores que marcaram pelo menos 32 golos numa única época na história do campeonato italiano."

Os golos foram marcados pelo português aos 26 e 49 minutos. Kulusevski e Morata completaram a goleada numa boa atuação da Juventus, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.