Ronaldo: "Se me perguntares qual geração escolher, eu digo a nossa, mas sem dúvida"

Ronaldo festeja golo com David Beckham e Zinedine Zidane

'Fenómeno' concedeu uma entrevista a Alessandro Del Piero

Ronaldo Nazário esteve, esta quarta-feira, à conversa com um outro nome que fez carreira a abanar redes de balizas adversárias, Alessandro Del Piero, ex-avançado da Juventus e atual comentador da Sky Sports italiana. Entre vários temas, o internacional brasileiro recordou a própria carreira e explicou porque prefere a geração na qual se inclui áquela que se seguiu - liderada pela rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

"Todos os recordes serão batidos, mesmo os de Messi e Ronaldo serão no futuro. Registos são feitos para isso. Mas é difícil comparar uma geração com outra. Não há critérios corretos para fazer isso. Mas se me perguntares qual geração escolher, eu digo a nossa, mas sem dúvida... Nós éramos realmente muitos e muito bons. Muito bons. Hoje não é que eles não sejam bons, Cristiano e Messi são. Assim como Neymar... Mas faltam os outros, não chegaram ao nível dele. Antes havia mais competição e não só na Itália, mas também na Espanha e na Inglaterra", considerou.

O 'Fenómeno' voltou atrás no tempo, até ao ano de 2006, quando assinou pelo Milan após quatro temporadas e meia no Real Madrid e, apesar de admitir sentir um carinho superior pelos merengues e pelo Inter, adensou o porquê de, nessa altura, ter achado que os rossoneri estavam "quatro ou cinco anos à frente" da concorrência.

"Sou muito apegado ao Inter e Real Madrid. Antes de ir para o Milan tentei voltar ao Inter, liguei para o Moratti [ex-presidente do Inter] e não foi possível. Então experimentei os rossoneri, mas já estava em declínio... Mas foi uma experiência incrível. Sempre senti que o Milan era muito avançado na formação, em estruturas... E afirmo que era verdade. Eles estavam quatro ou cinco anos à frente dos outros. Eles fizeram-me entender muitas coisas, inclusive o motivo pelo qual nem sempre ganhámos com os investimentos que Moratti fez. Eu entendi como a estrutura e a inteligência dentro de uma equipa podem permitir que os jogadores encontrem o nível mais alto. Naquela época, tínhamos uma Juve muito forte, contigo [Del Piero] a voar... Uma geração da qual todos no mundo ainda falam hoje", relembrou R9.

O Milan foi o último clube europeu que Ronaldo Nazário representou, depois de passagens por PSV, Barcelona, Inter e Real Madrid. Volvidas duas épocas em San Siro em que o 'Fenómeno', muito condicionado por problemas físicos, já mostrava caminhar para a reta final da carreira, o astro brasileiro ainda regressou ao país-natal, pela porta do Corinthians, antes de terminar a carreira, em 2011.