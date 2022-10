Ronaldo salta do banco, marca e devolve o United às vitórias na Premier League

Craque português fez o 2-1 final para os red devils em casa do Everton.

Depois da goleada sofrida em casa do Manchester City (6-3), o United regressou aos triunfos na Premier League e bem pode agradecer a Cristiano Ronaldo. O capitão da Seleção Nacional iniciou o encontro da jornada dez no banco, entrou ao minuto 29, para o lugar de Martial, e apontou o golo do triunfo (2-1) dos red devils.

Com Dalot e Bruno Fernandes como titulares, o United sofreu logo ao minuto 5 por Iwobi, mas agarrou os três pontos, com golos de Antony (15) e Cristiano Ronaldo (44).

O triunfo deixa a formação de Erik ten Hag no quinto lugar, com 15 pontos em oito jogos realizados. Lidera o Arsenal, com 24 totalizados em nove partidas. Já o Everton - Rúben Vinagre foi suplente não utilizado - está no 12.º posto, com dez pontos.