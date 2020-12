Ronaldo repete o que fez em Barcelona e Juventus vence em casa do Génova

No centésimo jogo pela Velha Senhora, Cristiano Ronaldo voltou a provar porque está sempre entre os melhores do mundo. O internacional português repetiu este domingo o que havia feito contra o Barcelona durante a semana, com dois golos de penálti, e deu a vitória a Juventus sobre o Génova, no Luigi Ferraris, pelo campeonato italiano.

O resultado manteve a equipa do técnico Pirlo invicta na competição. O Génova somou a quinta derrota consecutiva. Com o triunfo, a Juve chegou aos 23 pontos e ocupa o quarto posto com três pontos a menos que o líder Milan, que ainda joga nesta 11ª jornada.

Após um primeiro tempo de defesa contra o ataque, os golos vieram na parte final do jogo. Dybala fez o primeiro aos 56 minutos, mas Sturaro logo empatou para a Génova. A vitória passaria pelos pés de Cristiano Ronaldo.

O camisola 7 da Velha Senhora chamou a responsabilidade e marcou os golos de penáltis quando o jogo esteve ameaçado para Juve. O internacional português, de 35 anos, agora soma 79 golos em 100 jogos pela equipa italiana.

O próximo jogo da Juve será na quarta-feira, contra a Atalanta, em Turim. A equipa da Génova receberá o líder Milan.