"Ronaldo prepara-se bem, Messi é extraterrestre", diz Pjanic

Médio bósnio elogia o profissionalismo do ex-colega na Juventus e a arte do atual companheiro no Barcelona

Miralem Pjanic pode falar com propriedade sobre Cristiano Ronaldo e Messi. Esteve dois anos com o português na Juventus e coabita agora com o argentino no Barcelona.

"Só posso falar bem de Cristiano como pessoa e como atleta. É um jogador muito preparado e atento a todos os detalhes", confidencia num evento promocional seguindo para o atual colega de equipa: "Messi é um extraterrestre. Sempre que joguei contra ele percebi que era muito difícil pará-lo e agora, jogando ao lado dele, vejo que é um fenómeno. Sempre que ele tem a bola acontecem coisas: golos, assistências ou passes geniais."

O bósnio, que reclama minutos com Ronald Koeman, avaliou ainda o mal-estar do 10 blaugrana, que pediu para sair no verão: "Percebi que havia problema, que Messi não estava bem. Agora está muito motivado e concentrado no seu trabalho. Quando tens um jogador assim tens de aproveitá-lo para ganhar sempre."