Ronaldo ou Messi? Quem ficou em segundo na votação do "The Best"?

O avançado do Bayern, Robert Lewandowski, arrecadou o prémio de melhor jogador nos prémios "The Best".

Robert Lewandowski, avançado do Bayern, foi eleito esta quinta-feira o jogador do ano nos prémios "The Best". Mas como ficou fechado o pódio?

Pois bem, o polaco arrecadou o prémio com 52 pontos, seguido de Cristiano Ronaldo, com 38, e de Messi, com 35.

A pontuação surge de acordo com as regras anteriormente definidas, dividindo a importância de cada categoria de votação: treinadores, capitães, Imprensa e adeptos.

O avançado do emblema bávaro foi o preferido de todos (554 pontos de treinadores, 631 de capitães, 807 da Imprensa e 679,995 dos adepto). Ronaldo foi segundo em todos, exceto na votação dos treinadores.

Classificação final

1.º Robert Lewandowski 52 pontos

2.º Cristiano Ronaldo, 38

3.º Lionel Messi, 35

4.º Sadio Mané, 29

5.º Kevin De Bruyne, 26

6.º Mohamed Salah, 25

7.º Kylian Mbappé, 19

8.º Thiago Alcántara, 17

9.º Neymar, 16

10.º Virgil van Dijk 13

Votação por categoria de votantes



1.º Robert Lewandowski

Treinadores: 554 pontos

Capitães: 631

Imprensa: 807

Adeptos: 679997



2.º Cristiano Ronaldo

Treinadores: 186

Capitães: 259

Imprensa: 153

Adeptos: 457905



3.º Lionel Messi

Treinadores: 196

Capitães: 207

Imprensa: 103

Adeptos: 356950