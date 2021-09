Ronaldo ou Bruno Fernandes, quem bate as bolas paradas? Solskjaer abordou o tema

Bruno Fernandes era o habitual marcador de serviço das bolas paradas do Manchester United, mas a chegada de Cristiano Ronaldo pode mudar o cenário. Solskjaer abordou o tema na antevisão ao jogo com o Newcastle.

Com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, o tema das bolas paradas pode voltar a ganhar destaque no balneário. Bruno Fernandes era o macador de serviço de penáltis e livres, mas poderá perder algum protagonismo com a contratação do compatriota.

Na antevisão ao jogo deste sábado frente ao Newcastle, o treinador dos red devils, Solskjaer, abordou o tema. "Eu sabia que me iam fazer essa pergunta e, claro, já falei com os dois. Temos dois jogadores em quem confiaria a minha vida para marcar um penálti. Eles saberão, pelas conversas que tivemos, e pelas conversas que teremos antes dos jogos, como resolver isso. O que vai acontecer será decisão minha. Os dois continuarão a fazer o que eles fazem quando chamados a marcar", afirmou.

"Tenho Ronaldo, tenho Bruno, tenho Rashford, todos jogadores em quem confio. Eles conhecem a minha posição e sabem que eu decido, isso não será um problema, porque estamos aqui para ganhar em conjunto, não é uma questão de 'os meus números e os teus números', é uma questão de fazer o melhor pela equipa", acrescentou.