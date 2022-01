Ronaldo, o Fenómeno, testa positivo à Covid-19

Antigo craque brasileiro apresenta sintomas ligeiros

Ronaldo, o Fenómeno, antigo internacional brasileiro e novo dono do Cruzeiro, testou positivo à Covid-19, anunciou o clube de Belo-Horizonte.

De acordo com as informações do clube canarinho, Ronaldo apresenta sintomas ligeiros. O antigo internacional foi ainda aconselhado a permanecer em repouso total.