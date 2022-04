Ronaldo Nazário já é proprietário de 90% do Cruzeiro

Medida cautelar atrasou o processo, mas o 'Fenómeno' chegou a acordo para se tornar dono do clube que o formou

Ronaldo Nazário já assinou o contrato que o torna proprietário de 90% das ações do Cruzeiro, informou esta quinta-feira o emblema brasileiro através de um comunicado nas redes sociais.

O clube revelou que o acordo já está em vigor desde o dia 8 de abril, uma data que ficou a dez dias do prazo final estabelecido para a conclusão do processo, com Ronaldo, juntamente com o respetivo grupo empresarial, a tornarem-se donos maioritários das ações da Sociedade Anónima de Futebol (SAF) do clube.

A assinatura do contrato veio assim colocar um ponto final em negociações que se alastravam há quatro meses. O ex-avançado e atual presidente do Real Valladolid anunciou, a 18 de dezembro, ter chegado a um pré-acordo com o clube, que mais tarde foi alvo de contestação devido ao brasileiro ter aceitado arrecadar as dívidas acumuladas pelo histórico emblema, atualmente na segunda divisão, em troca da cedência da propriedade dos centros de treino do clube.

Esse pré-acordo previa que Ronaldo Nazário adquirisse o Cruzeiro a troco de cerca de 78 milhões de euros, uma soma à qual se acrescia a dívida fiscal acumulada pelo clube, estimada em cerca de 196 milhões de euros.

De acordo com relatos da imprensa brasileiro, o novo acordo assinado por R9 prevê um encargo financeiro muito menor ao inicialmente estimado.

No início de abril, o processo de finalização da compra do Cruzeiro atrasou-se, após um tribunal de Minas Gerais ter concordado com um pedido de suspensão interposto por três membros do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que acabaria por aprovar, por unanimidade, a venda do emblema ao antigo jogador.

"Sinto-me honrado em poder liderar o processo de reconstrução do clube. Os adeptos e o mercado podem ter certeza de que não descansaremos enquanto não implementarmos amplamente um modelo de gestão eficiente, ético e que ofereça sucesso desportivo", foram as palavras de satisfação do novo dono do clube, em declarações reproduzidas no comunicado lançado.