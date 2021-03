"Ronaldo, Messi, Lewandowski, Zlatan... Não é raro ver jogadores com a minha qualidade"

Van Basten aponta alguns dos grandes nomes da atualidade do futebol mundial e estabelece comparações entre Messi e Maradona.

Marco van Basten conquistou três Bolas de Ouro durante a carreira, a última das quais em 1992 e, numa análise à atualidade do futebol mundial, identifica vários jogadores com um nível semelhante ao que mostrou nos relvados entre 1982 e 1993, ao serviço do Ajax, do Milan e da seleção holandesa.

"Claro que há jogadores de grande nível atualmente, como Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, Zlatan [Ibrahimovic]... Não é raro ver jogadores com a minha qualidade", começou por referir o antigo goleador em declarações à rádio Catalunha, a propósito do lançamento da sua autobiografia. O holandês também não fugiu à eterna comparação entre Messi e... Diego Maradona:

"Mentalmente, Maradona foi um fenómeno. Messi é uma pessoa tranquila, faz coisas mágicas em campo. Maradona foi um líder, mandava no relvado. Ambos são excecionais, cada um à sua maneira", acrescentou Van Basten, que fez ainda uma análise ao trabalho levado a cabo por Ronald Koeman - com quem partilhou o balneário da "Laranja Mecânica" - ao leme do Barcelona, na presente época.

"Koeman está a fazer um grande trabalho no Barça, porque existe uma atmosfera delicada e ele mantém-se tranquilo, tem os jogadores por perto, está na luta pela Liga e está na final da Taça", rematou.