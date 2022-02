Ronaldo: "Mbappé a ganhar 50 milhões? É justo que as estrelas recebam cada vez mais"

Kylian Mbappé, jogador do PSG

Antigo avançado analisou situação do internacional francês, entre outros temas da atualidade futebolística

Ronaldo, o Fenómeno, não parece muito impressionado com o facto das novas estrelas do futebol mundial arrecadarem bem mais dinheiro em relação aquelas que brilhavam há poucas décadas. O antigo avançado olha com naturalidade, por exemplo, para o caso de Mbappé.

"Ele é muito forte, tem aquela velocidade e frieza à frente da baliza que o tornará o número um. E li a notícia de que ele vai para o Real Madrid e será pago com 50 milhões por ano.... Temos a geração errada (risos). A indústria do futebol está a crescer de tal forma que é justo que as estrelas recebam cada vez mais dinheiro. Se é esse o caso hoje em dia, é porque houve jogadores que os inspiraram, como nós fizemos", explicou, em entrevista à Bobo Tv.

Em ano de Mundial, Ronaldo comentou ainda os desempenhos de Neymar com a seleção canarinha. Poderá o craque do PSG imitar o Fenómeno?

"Neymar campeão do Mundo? Quem me dera. Em termos de números ele superou-me, Zico, Romário, agora está a cinco golos de superar Pelé. Eu adoro-o, ele marca muito, depois talvez algumas pessoas o critiquem pela sua vida privada e porque ele ganhou poucos prémios individuais", explicou.