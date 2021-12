Ronaldo marca e Manchester United sobe a sexto em Inglaterra

Cristiano Ronaldo marcou o terceiro da equipa da casa, aos 35 minutos.

O português Cristiano Ronaldo marcou esta quinta-feira na vitória caseira do Manchester United contra o Burnley (3-1), na 20.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e subiu ao sexto posto da tabela classificativa.

O português fez o terceiro da equipa da casa, aos 35 minutos, na recarga a um remate do escocês McTominay, que tinha aberto a contagem aos oito minutos, após um toque do luso.

Pelo meio, ainda houve espaço para um autogolo de Ben Mee, aos 27, com Aaron Lennon a reduzir, aos 38, para os forasteiros, num lance individual.

Para o "astro" português, que acabou substituído já nos descontos, este foi o 14.º golo desde que regressou ao United, o oitavo na Premier League, ajudando a equipa de Ralf Rangnick a subir ao sexto lugar, agora com os mesmos 31 pontos do quinto, o West Ham.

O técnico alemão continua sem perder, ao quinto jogo, e viu a sua equipa - hoje sem o castigado Bruno Fernandes, e com Diogo Dalot a partir dos 81 - marcar mais que um golo pela primeira vez.

Do lado do Burnley, a má temporada continua e esta época ainda só vence uma vez para o campeonato, encontrando-se em zona de descida, no 18.º e antepenúltimo posto, com 11 pontos, dois abaixo da "linha de água".

O programa para hoje da Premier League contava ainda com um Everton-Newcastle, mas a partida foi adiada devido à covid-19, que já provocou o adiamento de mais de uma dezena de encontros nos últimos dias.