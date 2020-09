Ronaldo fica em 10.º na corrida ao prémio de Melhor Jogador do Ano da UEFA

Os três finalistas são De Bruyne, Neuer e Lewandowski.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ficaram de fora do lote de três finalistas ao prémio de Melhor Jogador do Ano da UEFA.

A lista foi divulgada esta quarta-feira pelo organismo que tutela o futebol europeu, com o astro português da Juventus a ficar em 10.º lugar, com 25 votos e o argentino em quarto, com 53 votos, em igualdade com Neymar.

O galardão será atribuído no dia 1 de outubro - durante a gala do sorteio da fase de grupos da Champions - a um destes três jogadores: Kevin De Bruyne (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern) e Robert Lewandowski (Bayern).

De recordar que Ronaldo já arrebatou o referido prémio em três ocasiões (2014, 2016 e 2017).

A nível de técnicos, domínio total germânico, com Hansi Flick, do Bayern Munique, Jurgen Klopp, do Liverpool, e Julian Nagelsmann, do Leipzig, a serem os finalistas para Melhor Treinador do Ano.

No futebol feminino, Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon) e Pernille Harder (Wolfsburgo) estão na luta pelo galardão de Melhor Jogadora do Ano, enquanto Lluís Cortés (Barcelona), Stephan Lerch (Wolfsburgo) e Jean-Luc Vasseur (Lyon) disputam o prémio de Melhor Treinador em 2020.

Os prémios anuais da UEFA são atribuídos com os votos dos 80 treinadores que participaram na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa e de 55 jornalistas escolhidos, que avaliam toda a temporada, desde a participação nos respetivos campeonatos como nas competições europeias e também a nível de seleções nacionais.

Confira o "top 10" da corrida ao prémio de Melhor Jogador do Ano da UEFA:

Top 3 (por decidir): De Bruyne, Lewandowski e Neuer

4 Lionel Messi (Barcelona) 53 votos

= Neymar (Paris Saint-Germain) 53

6 Thomas Müller (Bayern) 41

7 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 39

8 Thiago Alcántara (Bayern) 27

9 Joshua Kimmich (Bayern) 26

10 Cristiano Ronaldo (Juventus) 25