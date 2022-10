Ronaldo Fenómeno sonha alto: "Imaginem Messi dizer que se cansou da Europa..."

Dono do Cruzeiro sonha com a remota possibilidade de ter Messi no seu clube, que acabou de subir ao Brasileirão

Ronaldo "o fenómeno" é investidor no Valladolid e no Cruzeiro e, numa conversa na Twitch TV, apontou alto. Questionado sobre o futuro de Messi, sonhou com o seu ingresso no emblema brasileiro, que acaba de voltar ao Brasileirão.

"Conseguem imaginar? Messi farta-se da Europa e diz 'quero ir jogar na equipa do Ronaldo, quero jogar pelo Cruzeiro'. Conseguem imaginar? Seria grandioso", disse o antigo craque brasileiro.

O futuro de Messi, segundo relatos da Imprensa francesa e espanhola, deverá passar ou pela renovação pelo PSG ou pelo regresso ao Barcelona, sendo uma possibilidade remota a sua ida para o Brasil.