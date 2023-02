Ronaldo "fenómeno" para Hulk: "Golaço, forte e no ângulo"

Antigo avançado do FC Porto marcou de livre direto pelo Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, clube de Ronaldo

O golo que Hulk apontou há dias contra o Cruzeiro, de livre direto bem longe da baliza, correu mundo e até Ronaldo "fenómeno", acionista maioritário do Cruzeiro, elogiou o tiro do ex-FC Porto, saíndo em defesa do guarda-redes da sua equipa.

"O Hulk fez um golaço. Ninguém esperava. Eu não esperava. O Rafael Cabral não esperava esse remate. Acho que foram injustas as críticas que o Rafael recebeu nas redes sociais. Não vi por parte da Imprensa este julgamento. Também vi muita gente reclamando por esse lance, apontando que seria um erro gravíssimo. Na minha opinião, não teve culpa, pegou de surpresa. O 'chute' saiu forte e no ângulo. Parabéns ao Hulk pelo golaço", disse o antigo jogador à Ronaldo TV.

Curiosamente, ainda há dias Hulk elegeu Ronaldo como o seu ídolo.