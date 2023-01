Ronaldo "Fenómeno" indignado: "Lamentável, repugnante, vergonhoso..."

Dono do Valhadolid reagiu ao caso dos insultos racistas a Vinícius Jr., do Real Madrid, no jogo de 30 de dezembro

Demorou alguns dias, mas reagiu. Ronaldo "Fenómeno", "dono" do Valhadolid, não gostou de ver o seu compatriota Vinícius Jr., do Real Madrid, ser alvo de insultos racistas dos adeptos do seu clube, na partida entre as duas equipas que se realizou no dia 30 de dezembro.

"Lamentável, repugnante, vergonhoso, inadmissível. Os racistas e xenófobos não nos representam. Vini Jr, todo o meu apoio, respeito e carinho. O Valhadolid está à disposição das autoridades para colaborar na investigação para que os responsáveis sejam afastados do clube. Não vamos permitir insultos racistas na nossa entidade porque os nossos adeptos não são assim e essas pessoas não nos representam", escreveu Ronaldo nas redes sociais.

O caso foi denunciado pelo próprio Vinícius Jr. e esta terça-feira ficou a saber-se que a liga espanhola apresentou uma denúncia no tribunal de instrução de Valladolid "por delitos de ódio", numa queixa que foi acompanhada de prova audiovisual, recolhida no âmbito da investigação.

No vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan. - Ronaldo Nazário (@Ronaldo) January 3, 2023