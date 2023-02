Ronaldo "fenómeno" escolhe o seu melhor onze de sempre. Veja os eleitos

Num programa da Globo, Ronaldo "fenómeno" escolheu o seu melhor onze de sempre, deixando de fora Cristiano Ronaldo. Confira as suas escolhas

Ronaldo "fenómeno", agora acionista do Cruzeiro e do Valladolid, escolheu, no canal Globo, o seu melhor onze da história, assinalando-se que de fora ficou Cristiano Ronaldo.

Guarda-redes: Buffon (Itália)

Defesa: Cafu (Brasil), Franz Beckenbauer (Alemanha), Paolo Maldini (Itália) e Roberto Carlos (Brasil)

Meio-campo: Zico (Brasil) e Maradona (Argentina)

Avançados: Messi (Argentina), Ronaldo (Brasil), Pelé (Brasil) e Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

Treinador: Zagalo (Brasil)