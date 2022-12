Ronaldo Fenómeno aprova Abel ou Mourinho na seleção do Brasil: "Nomes incríveis..."

Numa conferência de imprensa realizada no Catar, esta segunda-feira, o antigo futebolista Ronaldo Fenómeno, comentou os nomes apontados à sucessão de Tite na seleção brasileira. Abel Ferreira e José Mourinho seriam apoiados pelo dono do Cruzeiro.

Que acha de Endrick (jovem prodígio do Palmeiras)? "Ele é um talento jovem do Brasil e que vai ser muito bom. Ele já jogou de forma profissional pela equipa principal do Palmeiras e será um talento para os próximos anos. Não sei se ele já tem acordo fechado com o Real Madrid, não o posso garantir. Mas como é tão novo, ainda vamos desfrutar de outro ano e meio [de Endrick] no Brasil, pelo menos".

Abel Ferreira, José Mourinho, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola têm sido apontados à sucessão de Tite no Brasil: "Sim, têm emergido. São nomes incríveis e não tenho qualquer problema em que um treinador estrangeiro oriente o Brasil. Haverá muito debate sobre isto, mas eu acolho a ideia de que Guardiola ou Ancelotti possam vir. Adoraria que acontecesse, mas a escolha não me cabe a mim. O meu treinador no Cruzeiro [clube do qual é proprietário] é uruguaio e ajudou-nos a sair de um buraco em que estávamos há três anos. O Fernando Diniz é o que mais me agrada entre os brasileiros. Há o Ancelotti, Abel, Mourinho, são nomes incríveis... Mas todos têm contrato. Não sei o que a CBF vai fazer, mas eu apoiaria um estrangeiro."

Neymar: "Ele acreditou em si, mesmo quando estava lesionado. Fez um grande sacrifício para conseguir jogar no Mundial. Ele jogou muito bem contra a Croácia. Foi muito importante para nós, espero que consiga voltar mais forte, tanto no PSG como no Brasil".

Modric: "É muito bom, como sempre. É um jogador com uma grande capacidade física e a sua qualidade técnica não precisa de ser discutida. Os três médios da Croácia [Modric, Kovacic e Brozovic] são muito bons".