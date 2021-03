Ronaldo fecha as contas do triunfo da Juventus sobre o Spezia

Bernardeschi e Morata foram decisivos para desbloquear a bem organizada defesa da equipa visitante.

A Juventus derrotou esta terça-feira o Spezia, por 3-0, continuando no terceiro lugar, agora com 49 pontos, a três do Milan e a seis do Inter.



Num jogo em que Cristiano Ronaldo apontou o último golo do jogo - o vigésimo nesta edição da Serie A italiana - e foi protagonista da melhor oportunidade na primeira parte, ao atirar a bola ao poste, a equipa de Turim começou a garantir o triunfo sobre o 16.º classificado após as entradas de Bernardeschi e de Morata.

Um minuto depois de terem sido lançados, fizeram a jogada do primeiro golo. Bernardeschi cruzou e o avançado espanhol desviou para o fundo da baliza da baliza de Provedel.

Pouco depois, o mesmo Bernardeschi voltou a brilhar com uma corrida veloz sobre o lado esquerdo, concluída com mais um cruzamento perfeito, desta vez completado por Chiesa. O guarda-redes do Spezia ainda travou o primeiro remate, mas na recarga o mesmo Chiesa não perdoou e fez o 2-0.

Já perto do fim, Cristiano Ronaldo concluiu um bom passe de Bentancur com um remate sem hipótese para Provedel. E, a fechar a história do jogo, Szczesny travou um penálti batido por Galabinov a castigar falta de Demiral sobre Giasy.