Ronaldo esteve imparável e mantém o United firme na luta pela Champions

Marcou os três golos do triunfo frente ao Norwich.

Cristiano Ronaldo voltou a protagonizar um jogo de sonho, ao apontar os três golos do Manchester United no triunfo caseiro (3-2) frente ao Norwich, na ronda 33 da Premier League. Frente ao agora útimo classificado da prova, a formação de Ralf Rangnick parecia ter o jogo controlado quando chegou ao 2-0 no marcador, com golos de CR7 aos 7 e 32 minutos, mas permitiu a reação contrária.

Dowell, nos descontos do primeiro tempo, e Pukki, ao minuto 52, deram ao resultado contornos de escândalo, mas Ronaldo, desta feita na execução de um livre, fez o 3-2 final aos 76'.

O Manchester United, que também teve Dalot e Bruno Fernandes como titulares, está no quinto lugar, com 54 pontos, a três do Tottenham, que ocupa o último posto de Champions. O Norwich é último com 21.