Ronaldo e Valladolid protestam e pedem justiça após momento insólito: "Inacreditável"

Valladolid viu golo ser anulado num momento insólito

O Sevilha venceu no domingo o Valladolid (0-3), mas a história do encontro poderia ter sido outra se a equipa da casa tivesse direito ao golo anulado em cima do apito para o intervalo num momento insólito. Aquando o apito do árbitro, Escudero, jogador do Valladolid, disparou de fora da área e finalizou um grande golo, embora com alguma sorte à mistura, levando à loucura o estádio José Zorrilla. Poucos segundos depois, adeptos e jogadores aperceberam-se da ação do árbitro e a confusão instalou-se.

Os blanquivioletas seguem em posição indelicada na La Liga (ocupam a zona da despromoção) e o momento insólito devastou a equipa de Ronaldo Fenómeno (proprietário do clube). Via redes sociais, o Valladolid expressou o seu descontentamento com a decisão: "Não pedimos que nos deem, mas que não nos tirem", escreveu o clube. Para além do lance polémico, a equipa de Castilla y León, protesta contra o facto de Loic Badé, jogador do Sevilha, não ter sido expulso.

Mais tarde, Ronaldo Fenómeno utilizou também as redes sociais para expressar o seu desagrado. A lenda brasileira não mediu palavras e libertou toda a sua indignação: "Inacreditável o que aconteceu hoje em Zorrilla! Até agora temos estado calados a tentar fazer valer a nossa insatisfação através de meios oficiais, reuniões e petições, evitando a exposição pública. Mas já chega! Isto é futebol profissional e exigimos explicações", começou por escrever.

"Erros desta magnitude podem mudar toda uma época. Mas que uma coisa fique clara: lutaremos contra tudo e todos porque somos o Valladolid. A nossa equipa, os nossos adeptos e a nossa cidade deram tudo e ninguém nos vai tirar isso", finalizou o brasileiro, num momento de puro descontentamento.