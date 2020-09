"Ronaldo é um animal. Tem um mérito incrível, porque não tem esse dom natural de Messi..."

Di María com Cristiano Ronaldo, no Real Madrid

Internacional argentino partilhou o balneário com Ronaldo e Messi e, em entrevista à "Radio Continental", falou sobre os dois craques do futebol mundial.

Di María, que já foi colega de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e partilhou o balneário da seleção argentina com Lionel Messi (o agora jogador do PSG não faz parte da última convocatória de Lionel Scaloni para a Argentina), falou sobre os dois craques em entrevista à "Radio Continental".

"[Cristiano Ronaldo] É um animal. Tem o mérito incrível de ter lutado com Messi pela Bola de Ouro, porque ele não tem esse dom natural... Foi fenomenal para os dois terem o outro do outro lado [terem-se como adversários]", começou por dizer, antes de falar do momento em que soube que o astro argentino queria deixar o Barcelona.

"A primeira coisa que mandei ao Messi quando soube que ele não queria continuar no Barcelona foi uma captura de ecrã onde dizia como o PSG podia jogar com ele", concluiu.