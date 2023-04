Ronaldo e o episódio da mala do carro: "Cabe sempre mais um"

Acionista do Cruzeiro foi apanhado a chegar ao estádio com um amigo na mala do carro

Ronaldo foi apanhado a chegar ao estádio com um amigo na mala do carro e o vídeo tornou-se viral. Entretanto, Ronaldo fenómeno já brincou com o caso.

Em programa da Globo, o ex-Benfica Roger perguntou-lhe se o carro estava cheio, e Ronaldo brincou com o caso.

"Está cheio. Cabe sempre mais um na mala. Pediram ao diretor de comunicação do Cruzeiro uma posição sobre a questão do tipo na mala e eu disse para responder que estava a trabalhar. Foi só uma boleia, estava cheio com sete pessoas num carro de cinco. A Celina estava no meu colo e o amigo dela foi para a mala. Daí a virar notícia é porque estamos sem notícias", comentou.

Segundo o jornalista que filmou o amigo a sair da bagageira, havia lugar dentro do carro.