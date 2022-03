"Ronaldo e Messi? Prefiro um humano com alma do que um alien sem emoções"

Italiano Paolo Di Canio criticou Messi e Neymar, assobiados pelos adeptos do PSG, e exaltou Cristiano Ronaldo.

Convidado a comentar os assobios a Messi e Neymar por parte dos adeptos do PSG no jogo frente ao Bordéus (vitória por 3-0), Paolo Di Canio, antigo ponta de lança italiano, criticou as posturas dos jogadores e até deu o exemplo de Cristiano Ronaldo, um "humano com alma".

"O Messi saiu do campo a coçar a cabeça, não tem emoções. Prefiro o Cristiano Ronaldo. Querem que ele se sente no banco frente ao Manchester City? [n.d.r não foi convocado por estar lesionado na anca, segundo o Manchester United] Muito bem, então vai a Portugal e depois volta para fazer um hat-trick. Prefiro um humano com alma do que um alien sem emoções", afirmou em declarações à Sky Sport Italia.

"É claro que o Messi pode ser assobiado. Os adeptos do PSG sonharam com ele. E o comportamento dele não foi o correto. O Neymar é ainda pior. Não tem feito nada de especial ultimamente e, recentemente, disse que quer jogar na MLS no futuro. Tem de ter respeito", criticou o também treinador de futebol, sem clube desde a época 2013/14, quando deixou o Sunderland.

Como futebolista, Di Canio, de 53 anos, passou por Lázio, Juventus, Nápoles, Milan, Celtic, Sheffield Wednesday, West Ham, Charlton Athletic, entre outros.