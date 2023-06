"Ronaldo e Messi? Os dois GOAT's abriram caminho, a nova geração está aqui"

Jamal Musiala considera que o facto de o astro português e argentino terem anunciado o adeus ao futebol europeu é o fim da linha para uma era do futebol, com uma nova geração pronta para dividir o protagonismo que lhes pertencia.

Jamal Musiala, jovem médio do Bayern, comentou esta quarta-feira o facto de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi terem deixado o futebol europeu, com o português a representar os sauditas do Al Nassr e o argentino a ter anunciado que vai reforçar o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O internacional alemão, de 20 anos, considerou que se trata do fim de uma era no futebol, acrescentando que esse afastamento poderá "abrir portas para muitos jogadores".

"Creio que é uma espécie de mudança de era. A nova geração agora está aqui. Os dois GOAT's (sigla para Melhor de Todos os Tempos, em inglês) abriram caminho e isso abre portas para muitos jogadores", afirmou, em entrevista ao jornal Bild.

Musiala também aproveitou para comentar assuntos de mercado, admitindo não acreditar numa saída de Joshua Kimmich para o Barcelona, apesar dos rumores da imprensa espanhola que mencionam o interesse dos catalães no médio.

"Joshua é o jogador com mais fome do Bayern. Ele fica triste até quando perde um pequeno jogo no treino. Ele tem muita fome, talvez até demasiada às vezes. Todos podem admirar a sua mentalidade. É um modelo a seguir para os outros jogadores e tem o ADN do Bayern. Não imagino definitivamente que ele se vá", concluiu.