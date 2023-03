Ronaldo é insultado no estádio e reage nas redes sociais: "Dia muito triste para mim"

Lenda do futebol brasileiro afirma que "nunca é demais lembrar a situação" em que encontrou o Cruzeiro.

Ronaldo "Fenómeno", acionista maioritário do Cruzeiro, marcou presença na derrota do seu clube frente ao América (0-2), no campeonato mineiro, e não se livrou das vaias dos adeptos e críticas da imprensa. Em pleno estádio, foi bem audível "Ei, Ronaldo, vai tomar no c...", e, mais tarde, a lenda do futebol brasileiro fez questão de reagir nas redes sociais.

"Hoje foi um dia muito triste para mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte dos adeptos e imprensa", começou por lamentar.

"Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos a passar. Tirámos o clube da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e já disse que vamos tirar do hospital", concluiu Ronaldo.