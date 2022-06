Ronaldo deixa mensagem a Marcelo: "Mais do que um companheiro de equipa..."

Marcelo terminou a sua longa ligação com o Real Madrid.

Cristiano Ronaldo e Marcelo partilharam o balneário do Real Madrid durante nove temporadas - entre 2009 e 2018 - e a amizade permaneceu até aos dias de hoje. Esta segunda-feira, o craque português fez questão de deixar uma mensagem ao amigo, que terminou a sua longa ligação com o emblema merengue.

"Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário", começou por dizer.

"Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo!", concluiu o jogador do Manchester United.