Ronaldo decide e Cruzeiro anuncia a saída de Luxemburgo

Novo dono do clube, Ronaldo quer um treinador mais jovem e mais barato.

O Cruzeiro comunicou esta terça-feira a saída de Vanderlei Luxemburgo do clube. A equipa de Ronaldo, o antigo avançado agora dono de 90% das ações do Cruzeiro SAF (Sociedade Anônima do Futebol), foi quem tomou a decisão.

"Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada não renovar com a atual equipa técnica. A nova equipa será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso", prometeu o comunicado do clube.

Recorde-se que o Cruzeiro vai jogar pelo terceiro ano consecutivo a Série B do campeonato brasileiro. Numa crise financeira considerada a maior da sua história, a equipa de Minas Gerais tenta organizar as finanças para tentar o regresso à primeira divisão nacional.