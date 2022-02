Ronaldo começou no banco e United empatou em casa do último classificado

Dalot e Bruno Fernandes cumpriram a totalidade dos minutos da partida da Premier League

Apesar do golo de Pogba na primeira parte - aos 18 minutos, cinco após um golo anulado - o Manchester United não foi além de um empate (1-1) em casa do Burnley, atual último classificado da Premier League. Um golo de Rodriguez, aos 47 minutos, decidiu o resultado.

Dalot e Bruno Fernandes foram titulares, cumprindo a totalidade do tempo de jogo, mas Ronaldo foi lançado, para o lugar de Cavani, apenas aos 75 minutos.

Ao cabo de 23 jogos, o United segue no quinto lugar - fora do acesso à Liga dos Campeões - com menos um ponto do que o West Ham quarto classificado com mais um encontro disputado.