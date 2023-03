Ronaldo ajudou Danny Simpson a engatar a Miss California. Conheça a história

Os dois jogadores foram colegas no Manchester United e o caso aconteceu numa digressão aos Estados Unidos

Danny Simpson terminou a carreira de forma discreta mas com vários pontos altos, como a conquista da Premier League ao lado de Ronaldo no Manchester United e mais tarde pelo Leicester. Numa digressão do Leicester pelos Estados Unidos, em 2016, cruzou-se com Ronaldo que lá estava com o Real Madrid e este safou-lhe um engate que até estava a correr mal.

O antigo lateral direito contou a história numa entrevista no podcast "Under the cosh".

"Era incrível, podíamos jogar com PSG, quando estávamos habituados a jogar como muito em Dublin. Estávamos em Los Angeles... Saí do hotel nervoso e com pressa para ir a um restaurante encontrar-me com a Miss California. Estava a correr mal e de repente senti uma palmada nas costas. Virei-me e era o... Ronaldo! 'Simmo', disse-me. 'Ronny!', respondi-lhe. Demos um abraço e conversámos um pouco, à frente dela", começou por relatar Simpson.

Que concluiu a história: "Ela perguntou-me imediatamente como conhecia Cristiano Ronaldo. Eu, como se não fosse nada de especial, respondi que tinha jogado com ele. Não podia acreditar, mas a partir desse momento, ela mudou completamente. Com toda a honestidade, ela estava diferente. E tudo porque Ronaldo me disse 'olá'".