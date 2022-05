Ronaldinho pede paciência aos adeptos do PSG: "Preferem ter os piores jogadores?"

Ex-jogador do clube da Ligue 1 discorda da vontade de uma franja de adeptos em querer uma revolução no plantel

O PSG apetrechou, no verão passado, o plantel com alguns dos melhores jogadores do Mundo, juntando-se a tantos outros, criando uma constelação, mas nem isso evitou que, em 2021/22, os adeptos parisienses criticassem os desempenhos tidos.

Uma franja da massa adepta do PSG, a quem a conquista da Ligue 1 nem sequer serviu de recompensa, pretende mudanças profundas no plantel, mas Ronaldinho Gaúcho, ex-internacional brasileiro, que representou o PSG entre 2001 e 2003, discorda, por denotar qualidade bem acima da média, e pede paciência.

"Não entendo. Todos os grandes jogadores estão lá [PSG]. Querem mudar tudo? Preferem ter o quê? Os piores jogadores do Mundo? Há que esperar que entendam esta nova forma de viver e de jogar futebol, o resto virá", afirmou à "RMC Sport".

Face a eventuais saídas do PSG no próximo verão, Ronaldinho retira Neymar dessa equação ao considera-lo como um dos indispensáveis. "É um dos melhores do Mundo. Teve várias lesões este ano, mas quando está a 100 por cento é um futebolista realmente especial para esta equipa", referiu o ex-craque à rádio francesa.

Companheiro de Neymar no ataque do PSG, Ronaldinho estendeu a apreciação elogiosa também a Kylian Mbappé, cujo futuro permanece sob indefinição - o contrato ainda não foi renovado. Para o brasileiro, o dianteiro francês será "o melhor jogador do Mundo" em breve e, por isso, "decidirá onde vai jogar" no futuro.