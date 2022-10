Ronaldinho lançou a sua bola oficial de futevólei em evento com direito a pagode e samba

Evento teve ainda jogos da modalidade, onde o craque pôde mostrar as suas habilidades ao lado de vários amigos, com o tradicional número 10 às costas.

Atualmente Embaixador do Barcelona, clube espanhol pelo qual fez história, o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho lançou no sábado, numa animada festa no Rio Beach Clube, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a sua marca oficial de bola de futevólei, "Ronaldinho 10, a Bola do Bruxo", que tem a silhueta do jogador e a inscrição "A bola é o melhor brinquedo do mundo". O evento teve direito, é claro, a pagode, samba e partidas de futevólei, onde o craque pôde mostrar as suas habilidades ao lado de vários amigos, com o tradicional número 10 às costas.

Extremamente habilidoso e muito preciso nos seus remates e passes, Ronaldinho Gaúcho é considerado por muitos especialistas como o jogador mais talentoso da sua geração. Venceu o prémio de Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 2004 e 2005, época em que viveu o grande auge da sua carreira. Foi o primeiro - e ainda é o único - futebolista na história a ter conquistado Liga dos Campeões da UEFA, a Taça Libertadores, o Campeonato do Mundo e a também ter sido eleito o Melhor do Mundo.

Atuou em equipas importantes da Europa, como Barcelona, PSG e Milan, além de outros brasileiros, como o Grémio, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, assim como a seleção brasileira, com a qual conquistou o Mundial de 2002.