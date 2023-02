Ronaldinho na Kings League: "Estás louco? Eu não vou correr"

Lenda do Barcelona e do futebol brasileiro estreou-se no campeonato alternativo criado por Gerard Piqué

Ronaldinho Gaúcho estreou-se este domingo na Kings League, o campeonato alternativo criado por Gerard Piqué e pelo youtuber Ibai Llanos. A primeira aparição da lenda do Barcelona ficou marcada por um momento que arrancou algumas gargalhadas.

Depois do nulo entre a equipa do antigo extremo, o Porcinos, e o PIO FC, o encontro foi decidido nas grandes penalidades. Só que, na Kings League, os castigos máximos são batidos de forma diferente, com o jogador a ter que conduzir a bola antes de rematar. A ideia não agradou ao brasileiro.

"Ah, vamos pôr outro. Eu não vou estar a correr, estás louco?", questionou o antigo internacional brasileiro.