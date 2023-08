Ronaldinho e o irmão de novo com problemas com a justiça

O craque e Assis, que foi jogador do Sporting, envolvidos em caso relacionado com criptomoedas, faltaram a sessão de tribunal

Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Assis (ex-jogador do Sporting), estão envolvidos em mais um problema com a justiça.

Ronaldinho chegou a estar detido no Paraguai e agora enfrenta um processo relacionado com criptomoedas, no qual ele e o irmão, através de uma empresa, ofereciam um rendimento de 2% por dia aos investidores. A empresa fechou, bloqueou as contas e não pagou aos investidores.

Os dois deveriam ter ido esta terça-feira a tribunal, em Brasília, mas não compareceram. A justiça brasileira já avisou que "independentemente de serem ricos ou pobres, ou jogadores", que terão de ir a tribunal. São esperados agora em nova audiência, na quinta-feira, e se faltarem, serão levados de forma coerciva pelas forças policiais.