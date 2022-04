Ronaldinho dá aval a ex-Sporting no Barcelona: "Encaixaria muito bem"

Raphinha tem sido associado ao clube catalão e antigo Bola de Ouro aprova eventual contratação

De um antigo extremo brasileiro para outro atual, Ronaldinho aprova a contratação de Raphinha por parte do Barcelona. Têm sido várias as notícias a apontar o antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting à Catalunha e a lenda de Camp Nou concorda com a possível entrada.

"Gostaria muito que [Raphinha] viesse, tem muita qualidade, encaixaria muito bem no futebol espanhol pelas suas características", afirmou, em declarações à Marca.

Sobre a saída de Messi para o PSG, Ronaldinho falou de uma notícia surpreendente. Ainda assim, para o antigo companheiro do argentino, o importante é a felicidade de Leo.

"Para mim, foi uma surpresa quando [Messi] saiu do Barça. É um grande amigo e o importante é que esteja bem e feliz", explicou.