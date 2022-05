Ronald Koeman junta o irmão à futura equipa técnica dos Países Baixos

Anúncio foi feito pela KNVB. Será a terceira vez que ambos vão trabalhar juntos no futebol

Próximo selecionador dos Países Baixos, assim que o Mundial'2022 termine, Ronald Koeman vai ser coadjuvado pelo irmão Erwin no comando da seleção neerlandesa.

"Erwin Koeman tornar-se-á treinador nacional adjunto [de Ronald Koeman]", lê-se em nota publicada pela Federação de Futebol dos Países Baixos (KNVB).

Esta será a terceira vez que os irmãos Koeman vão trabalhar juntos. Erwin, ex-seleciondor de Omã e ex-técnico dos Beitar Jerusalém (Israel) foi adjunto de Ronald quando este orientou os ingleses do Southampton e do Everton.

Ronald Koeman assumirá o cargo de selecionador dos Países Baixos em janeiro de 2023, dias depois do fim do Campeonato do Mundo, prova na qual a seleção laranja será orientada por Louis Van Gaal, que terá a última experiência à frente do país.