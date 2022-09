Ronald Araújo, que deve falhar o Mundial do Catar, operado com sucesso ao adutor

O defesa foi operado na Finlândia e o Barcelona não revelou o tempo previsível de paragem do internacional uruguaio

O futebolista internacional uruguaio Ronald Araújo foi operado com sucesso à lesão no tendão do adutor da perna direita, informou esta quarta-feira o Barcelona em comunicado.

"O jogador da primeira equipa Ronald Araújo foi operado com sucesso à sua lesão por avulsão na sua coxa direita", lê-se num comunicado dos 'blaugrana'.

O defesa foi operado na Finlândia e o Barcelona não revelou o tempo previsível de paragem do internacional uruguaio.

A presença no Mundial'2022, no qual o Uruguai defronta Portugal na fase de grupos, é uma incógnita, mas dificilmente o central recuperará a tempo do torneio, que se disputa no Catar, a partir de novembro.

Araújo lesionou-se no particular da seleção do Uruguai, frente ao Irão, de Carlos Queiroz, na sexta-feira.