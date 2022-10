Ronald Araújo passou por cima do pé de uma adepta à saída do treino: ora veja

Central do Barcelona passou por cima do pé de uma adepta, com o seu carro, à saída do centro de treinos, tendo rapidamente prestado auxílio. O momento foi captado pelo "El Chiringuito". Ora veja:

