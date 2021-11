Romário: "Não devolvas a camisola, Bruninho. Deixe esses imbecis e idiotas falarem"

Antigo ídolo da seleção brasileira, Romário foi mais um a prestar solidariedade a Bruninho.

Atualmente senador da República do Brasil, o antigo ídolo da seleção brasileira Romário foi mais um a prestar solidariedade Bruno do Nascimento, adepto do Santos que recebeu do guarda-redes Jailson, do Palmeiras, uma camisola e foi hostilizado nas redes sociais.

Vários adeptos de outras equipas e jogadores, dentre eles Neymar, mostraram apoio à criança, de apenas nove anos, que chegou a gravar um vídeo a pedir desculpas aos santistas. Conhecido por não medir as palavras, Romário foi curto e direto na sua mensagem a Bruninho.

"Galera, olha que absurdo! Parabéns, Bruninho! Adorei as suas palavras e não devolvas a camisola. Deixe esses imbecis e idiotas falarem essas besteiras. Merece a camisola que ganhaste", publicou.