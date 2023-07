Romário, antigo craque brasileiro, internado no Rio de Janeiro

Campeão mundial em 1994 está a contas com uma infeção. Situação é estável.

Romário, antigo craque internacional brasileiro e agora senador, foi internado ontem, quinta-feira, no Hospital Barra d"Or, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria, o campeão mundial em 1994, nos Estados Unidos, sentiu-se mal e está a contas com uma infeção. A situação é, no entanto, estável.

Com 57 anos, Romário é uma lenda do futebol canarinho, tendo representado PSV, Barcelona e Valência na Europa.

Em 2021 foi submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência para retirar a vesícula, numa operação que decorreu sem complicações.