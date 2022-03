Roman Abramovich: "Tomei a decisão de vender o Chelsea"

Anúncio oficial feito esta quarta-feira

Roman Abramovich anunciou esta quarta-feira, através de um comunicado, ter tomado a decisão de vender o Chelsea. O magnata russo explicou a decisão por estar convicto de que a mesma serve os interesses do clube, adeptos, empregados, patrocinadores e parceiros do clube.

"A venda seguirá o devido processo. Não solicitarei o reembolso de qualquer empréstimo. Nunca se tratou de negócios nem de dinheiro para mim, mas sim de pura paixão pelo jogo e pelo clube", garante Abramovich no mesmo comunicado.

"Além disso, instruí a minha equipa para criar uma fundação de caridade onde todas as receitas líquidas da venda serão doadas. A fundação será para o benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. Isto inclui o fornecimento de fundos para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como o apoio ao trabalho de recuperação a longo prazo", pode ler-se.

"Saibam que esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar. Custa-me muito separar-me do clube desta forma. No entanto, acredito que isto é do melhor interesse do clube. Espero poder visitar Stamford Bridge uma última vez para me despedir pessoalmente de todos vós. Foi um privilégio de uma vida inteira fazer parte do Chelsea e estou orgulhoso de todas as nossas realizações conjuntas", conclui.