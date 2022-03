Roman Abramovich chegou a Moscovo esta terça-feira

O oligarca russo Roman Abramovich, afetado pelas sanções no Reino Unido devido às suas supostas ligações com o Presidente russo, Vladimir Putin, desembarcou esta terça-feira em Moscovo, relataram vários meios de comunicação sociais britânicos.

Abramovich, proprietário do clube de futebol londrino Chelsea, foi fotografado numa sala reservada do aeroporto israelita Ben Gurion e, posteriormente, embarcou num jato - presumivelmente seu - com destino a Moscovo, fazendo uma breve escala na Turquia, segundo o portal de rotas aéreas Flightradar24.

Para além da fotografia em que é visto na sala reservada do aeroporto israelita, circula também um vídeo em que aparentemente é visto no local, tirando o casaco. No entanto não existem outras evidências documentais que comprovem que o oligarca embarcou num avião de Israel para Moscovo, onde aterrou hoje.

Abramovich é um dos vários oligarcas russos que foram sancionados pelos seus laços estreitos com Putin após a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.

O Governo britânico argumentou que as sanções contra Abramovich, impostas na semana passada, devem-se ao "relacionamento próximo de décadas" do magnata com o Presidente russo.

Devido a estas sanções, Abramovich terá os seus bens congelados, será proibido de fazer negócios com empresas e indivíduos britânicos e será impedido de entrar no Reino Unido, embora tenha negado laços estreitos com Putin.