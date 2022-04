Roma vence Sampdória e isola-se no quinto lugar da Serie A

Roma ultrapassou a rival Lázio e isolou-se no quinto lugar da Serie A

Redação com Lusa

Rui Patrício e Sérgio Oliveira foram titulares na formação de José Mourinho

A Roma, de José Mourinho, isolou-se este domingo no quinto lugar da Serie A, após vencer no campo da Sampdória, por 1-0, e continua a sonhar com o acesso à Liga dos Campeões, na 31.ª jornada.

Em Génova, com Rui Patrício e Sérgio Oliveira como titulares na equipa da capital italiana, o encontro ficou decidido com um golo do arménio Mkhitaryan, marcado aos 27 minutos.

Com a derrota da Atalanta na receção ao Nápoles (3-1), a equipa de José Mourinho ficou sozinha no quinto posto da Serie A, provisoriamente a cinco pontos da Juventus, quarta classificada em lugar que já dá acesso à liga milionária. A equipa de Turim recebe ainda o campeão Inter Milão, este domingo.

A Roma está há dez jogos sem perder na Serie A e sofreu o último desaire na prova em 9 de janeiro na receção precisamente à Juventus (4-3).

Por outro lado, a Sampdória, que na primeira parte da temporada contou com Adrien Silva, entretanto transferido para os Emirados Árabes Unidos, segue no 16.º lugar, sete pontos acima da zona de despromoção.