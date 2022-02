Roma teve de emagrecer o plantel e economizar alguns milhões em salários

Redução do número de jogadores e da lista de vencimentos foi pedido expresso do presidente giallorrossi. Entradas de Sérgio Oliveira e Maitland-Niles não anularam a contenção

A Roma foi um dos clubes mais ativos no último mercado de transferências, no que toca a saídas do plantel, dada a contenção de custos exigida pela direção em função da relação, pouco interligada, entre sucesso desportivo e financeiro.

Mayoral, Riccardo Calafiori, Federico Fazio, Bryan Reynolds, Gonzalo Villar, Robin Olsen e Riccardo Ciervo rumaram a outras paragens e o emblema romano, escreve o "Corriere dello Sport", reduziu a folha salarial anual em seis milhões de euros.

Este "apertar do cinto" deve-se ao facto de a Roma ter falhado, na última temporada, o acesso à Liga dos Campeões e à dívida astronómica contraída - de 321,9 milhões de euros - à qual tem que fazer face para manter a gestão.

Dan Friedkin, presidente da Roma, refere o "Corriere dello Sport", pediu a Tiago Pinto, diretor-desportivo, para que reduzisse o número de jogadores, em conjunto com o técnico José Mourinho, que representam mais de 70% das despesas correntes.

Atualmente, com a saída dos sete jogadores supracitadas, e mesmo contabilizando as entradas de Sérgio Oliveira (ex-FC Porto) e de Maitland-Niles (ex-Arsenal), a folha salarial está agora cifrada nos 93,8 milhões de euros anuais.