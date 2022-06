Lateral direito destacou-se ao serviço do Lille e entra agora no último ano de contrato.

A Roma está em negociações com o Lille para a contratação de Celik, segundo apurou O JOGO. O lateral direito turco, de 25 anos, é um dos principais ativos do ex-campeão francês mas está a entrar no último ano de contrato e o clube treinado por José Mourinho procura fechar o negócio por 6 M€.

Na última temporada, Celik disputou 40 jogos e fez três golos e as mesmas assistências.