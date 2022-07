Roma tem concorrente de peso na corrida por estrela do Bétis

Nabil Fékir interessa ao conjunto orientado por José Mourinho, mas também ao Milan

O portal Goal avança esta segunda-feira que a Roma, treinada por José Mourinho, está interessada na contratação de Nabil Fékir, assim como o Milan.

O internacional francês, de 28 anos, é a grande estrela do Bétis, que pretende encaixar 35 milhões com a venda do criativo, de forma a poder avançar para a compra de Dani Ceballos, médio ofensivo do Real Madrid.

O Bétis é dono de 70% do passe de Fékir, que foi comprado por 20 milhões de euros ao Lyon no verão de 2019 e tem contrato com o clube andaluz até 2026.

Na temporada passada, o francês apontou dez golos e 11 assistências em 47 jogos disputados pelo quinto classificado da última edição da La Liga.