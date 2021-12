Roma sofre derrota pesada em casa e Inter continua colado ao topo

O Inter subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Serie A, a Roma está em quinto, mas pode ser ultrapassada.

A Roma perdeu, este sábado, por 3-0 na receção ao Inter. Os golos foram todos marcados na primeira parte: Çalhanoglu, aos 15 minutos, Dzeko, aos 24', e Dumfries, aos 39'.

Os nerazzurri subiram, à condição, ao segundo lugar, com 37 pontos, menos um do que o líder Milan. Ainda hoje, o Nápoles entra em campo e pode recuperar o primeiro lugar. A Roma ocupa o quinto posto, com 25 pontos, mas pode ser ultrapassada.