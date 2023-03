Roma, revoltada com castigo confirmado a Mourinho, entra em blackout

Clube ficou revoltado pela confirmação do castigo de dois jogos a José Mourinho, por parte do Tribunal Desportivo italiano.

Ninguém da Roma irá falar à comunicação social antes ou após os próximos dois jogos para a Serie A, diante de Sassuolo e Lázio. A medida foi adotada como reação ao castigo de dois jogos de suspensão aplicado a José Mourinho, após a expulsão na derrota frente à Cremonese de 28 de fevereiro e consequente troca de palavras com o quarto árbitro Marco Serra.

O blackout não será aplicado no jogo com a Real Sociedad, na segunda mão dos "oitavos" da Liga Europa, para enfatizar o que o clube considera ser um tratamento "injusto" para com o seu treinador em Itália.

Mourinho, recorde-se, sentou-se no banco na partida seguinte, frente à Juventus, na sequência do recurso apresentado pelos giallorossi. Agora, todavia, não há mais hipótese de apelo por parte da Roma, conhecida a sentença do Tribunal Desportivo italiano.