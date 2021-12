Roma regressa aos triunfos na Serie A e sobe aos lugares europeus

A Roma ultrapassou a Juventus e ocupa agora o sexto lugar do campeonato italiano, após bater o Spezia por 2-0.

Depois de duas derrotas consecutivas na Serie A, a Roma voltou às vitórias, batendo o Spezia por 2-0, em casa, na 17.ª jornada. Smalling, aos seis minutos, e Roger Ibañez, aos 56', marcaram os golos da equipa orientada por José Mourinho.

Aos 90+3', Félix Afena-Gyan ainda fez o 3-0, mas o golo foi anulado e o avançado ganês foi expulso, por duplo amarelo, depois de ter tocado a bola com a mão.

Os giallorossi subiram, assim, ao sexto lugar do campeonato - de acesso à Conference League -, ultrapassando a Juventus, as com os mesmos 28 pontos.