Roma pondera contratação a custo zero de estrela do Nápoles

Dries Mertens está prestes a ser um jogador livre no mercado, depois de nove temporadas no Nápoles

A Roma quer reforçar o setor ofensivo no mercado de verão e, segundo o Corriere dello Sport, está a ponderar a contratação de Dries Mertens, avançado belga que está prestes a ser um jogador livre, depois de quase uma década ao serviço do Nápoles.

Os analistas do clube romano estarão a elaborar um relatório completo sobre o perfil do jogador de 35 anos, para que José Mourinho e a direção decidam se investir no extremo seria uma escolha vantajosa.

Mertens está de saída do Nápoles, onde chegou no verão de 2013 e tornou-se uma das maiores figuras da história recente do clube. Na última temporada ao serviço dos napolitanos, o belga apontou 13 golos e duas assistências em 37 jogos disputados.